Schianto nella notte a Tricase: muore 27enne, gravissima una ragazzina

Quattro ragazzi a bordo di un'auto si schiantati violentemente contro la recinzione di un'abitazione.



Non ce l'ha fatta il 27enne rimasto coinvolto in un terribile incidente nella notte a Tricase: il giovane è morto questa mattina in ospedale dopo lunghe ore di agonia. Il ragazzo era arrivato presso il "Vito Fazzi" di Lecce in condizioni critiche e poco dopo è sopraggiunta la morte cerebrale. Rimangono gravissime le condizioni della 17enne, ricoverata in Rianimazione, stabili invece gli altri due feriti.









Erano circa le 2,30 quando una Ford Fiesta si è schiantata violentemente contro il muro di recinzione di un'abitazione all'altezza dell'incrocio semaforico situato nei pressi del Liceo "Comi": l'impatto è stato violentissimo. Immediato l'intervento del 118 che ha trasportato i feriti presso l'ospedale "Panico" di Tricase e il "fazzi" a Lecce. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri.



Foto da "Il Gallo"