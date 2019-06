275, la Regione passa la palla al Ministero: “Decida sul tracciato finale e invii il progetto al Cipe”

L’assessore regionale Giovanni Giannini ha ricostruito la vicenda dell’arteria, trasmettendo le decisioni delle comunità locali in particolare sul secondo lotto.

Adesso tocca al Ministero delle Infrastrutture sciogliere i nodi sulla 275. L’assessore regionale Giovanni Giannini ha tramesso tutti gli atti sull’ammodernamento della strada chiedendo di risolvere la questione del secondo lotto e di inviare tempestivamente il progetto definitivo del primo lotto al Cipe per l’approvazione.

Nella nota, l’assessore ricostruisce la vicenda fino alle ultime deliberazioni: “Si è valutato, di procedere alla realizzazione dei lavori per lotti funzionali. Il 1° lotto è compreso tra lo svincolo di Maglie Nord (km 0+000) e lo svincolo nei pressi della zona artigianale di Tricase (km 23+300); esso interessa il territorio dei Comuni di Melpignano, Maglie, Muro Leccese, Scorrano, Botrugno, San Cassiano, Nociglia, Surano, Montesano Salentino, Andrano, Tricase. Il 2° lotto, da Montesano Salentino no a Santa Maria di Leuca interessa i comuni di Montesano, Miggiano, Specchia, Tricase, Alessano, Gagliano del Capo, Castrignano del Capo, Corsano e Tiggiano.

Questa strategia d’intervento è stata condivisa dalla Regione Puglia, che ha istituito, presso l’Assessorato con deleghe in materia, una “cabina di regia” finalizzata a coordinare e condividere gli aggiornamenti progettuali con gli Enti territoriali competenti e a ridurre i tempi delle procedure autorizzative.

Anas ha trasmesso gli elaborati progettuali del 1° Lotto al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che ha esaminato il progetto definitivo. Il progetto è stato trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in per essere sottoposto al Cipe per l’approvazione del progetto definitivo.

Nel contempo, Anas ha delineato diverse ipotesi per il 2° lotto compreso tra la zona industriale di Tricase – Montesano Salentino e il Capo di Leuca, proponendo, sempre attraverso il coordinamento della cabina di regia istituita presso la Regione Puglia, tracciati alternativi rispetto a quello previsto dal vecchio progetto.

Relativamente al 2° lotto funzionale è stata condivisa l’ipotesi di realizzare la strada a due corsie (e non più quattro) da Montesano a S.M. di Leuca;

Nel tentativo di raggiungere una soluzione condivisa Anas ha individuato un nuovo tracciato alternativo che prevede lo spostamento ancora più ad ovest della infrastruttura, utilizzando la sede attuale della 275 con una variante in corrispondenza di Lucugnano, interessando così marginalmente il territorio di Specchia.