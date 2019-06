Rottura condotta fognaria Leuca, Trevisi deposita esposto in Procura

L’iniziativa del consigliere regionale per individuare responsabilità; depositata anche un’interrogazione per chiedere intervento risolutivo.

Il consigliere del M5S Antonio Trevisi ha depositato un esposto alla Procura di Lecce nonché un'interrogazione indirizzata all’assessore ai Lavori Pubblici Giannini in seguito all'ennesima rottura della condotta fognaria sotterranea dell’impianto di sollevamento a servizio del Comune di Castrignano del Capo, che ha coinvolto anche la strada, la costa e lo specchio d’acqua prospiciente il lungomare Cristoforo Colombo.

“Un episodio - dichiara Trevisi - che ha causato una potenziale emergenza ambientale e sanitaria nella Marina di Leuca. Nonostante l’attivazione immediata della procedura d'urgenza da parte dell'Acquedotto Pugliese che ha provveduto a riparare il danno e gli interventi di pulizia e sanificazione delle strade interessate dai liquami, la situazione ha arrecato un grave danno all’immagine del territorio e danneggiato gli operatori turistici che hanno visto affiggere il divieto di balneazione nello splendido mare di Leuca”.

A causare la rottura della conduttura e il versamento dei liquami per le strade cittadine, la presenza massiccia di turisti e la conseguente estrema sollecitazione delle pompe.