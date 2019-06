Emergenza rifiuti, Casili: "Cittadini pagano fallimento gestione Emiliano"

Il consigliere regionale pentastellato sottolinea il fallimento della gestione di Emiliano.

“È emergenza rifiuti in tutto il Salento. In queste ore implode l’Aro 6 e in moltissimi territori della nostra provincia non è garantito il servizio di raccolta e trasporto delle ditte incaricate a conferire il rifiuto organico nei siti di trasferenza. Questo il risultato della fallimentare gestione dei rifiuti del Governo Emiliano”, commenta così il consigliere del Movimento 5 Stelle Cristian Casili, la gestione dei rifiuti in Puglia e in particolare in Salento.

“I cittadini vengono beffati due volte - continua il pentastellato - da una parte, per l’impegno che gli abitanti in molti comuni dell’Aro hanno profuso per ottenere ottime performance di raccolta differenziata; e dall’altra per l’aumento delle tasse dovuto ai disservizi causati dalla stessa Regione che non punta alla realizzazione di impianti pubblici. Se si continua con questa indisponibilità di impianti di destinazione dei rifiuti, tra non molto in diversi Comuni avremo spazzatura su tutte le strade con un danno incalcolabile di immagine per il nostro turismo e, soprattutto, un pessimo segnale per le famiglie, che con difficoltà, finalmente si erano abituate a differenziare”.