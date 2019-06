Scorrano, al via i riti di Santa Domenica ma in paese resta alta la tensione

Prendono il via le manifestazioni religiose in preparazione della grande festa, ma resta il clima teso in paese per le vicende giudiziarie di questi giorni. Incertezza sulla presenza del sindaco alla solenne intronizzazione della santa.

Scorrano si prepara alla festa della sua patrona: è iniziato il conto alla rovescia per i giorni di Santa Domenica, con il culmine dei festeggiamenti previsti dal 5 al 9 luglio. Il clima, però, è quello agitato dalle vicende politiche e giudiziarie che stanno interessando la comunità locale, dopo che il sindaco, Guido Stefanelli, è stato indagato a piede libero per concorso esterno in associazione a delinquere.

Resta da capire il futuro della sua amministrazione, con l’ipotesi ancora non definita sulle eventuali dimissioni del primo cittadino: domani, in un consiglio comunale sui temi del bilancio che si preannuncia infuocato, con l’opposizione pronta a chiedere un passo indietro a Stefanelli, il sindaco dirà la propria anche davanti ai cittadini.

Ma prima dell’appuntamento politico di domani, stasera saranno ufficialmente avviati i riti in preparazione della festa della Santa, con il rito dell’intronizzazione che aprirà il solenne novenario: al momento tradizionale, da programma, dovrebbe presenziare il sindaco, che accompagna il simulacro di Santa Domenica dall’altare in cui è collocato nella “discesa” e poi nel trasporto verso il baldacchino predisposto proprio per il novenario.