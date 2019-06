Monteroni, da luglio servizi Asl attivi nel nuovo Centro della salute

Il “Centro della Salute” di Monteroni aprirà i battenti ufficialmente il prossimo 1° luglio.

I servizi della ASL Lecce, infatti, saranno trasferiti dall’attuale sede di Via Einaudi 58 alla nuova struttura di Via del Mare 50. Il via libera è arrivato attraverso una comunicazione inviata al sindaco, Angelina Storino, dal Commissario Straordinario Rodolfo Rollo e dal Direttore Amministrativo Antonio Pastore.

Nasce così il “Centro della Salute”, allestito recuperando un’ala della vecchia Casa dello studente, riqualificata e adeguata per diventare il punto di riferimento per i bisogni sanitari della comunità monteronese. L’edificio, di proprietà del Comune di Monteroni, è stato messo a disposizione della ASL in comodato d’uso per dieci anni (con possibilità di prolungamento sino a 20), per poter ospitare i medici della Continuità Assistenziale, il Consultorio Familiare e alcuni servizi specialistici.

Nella struttura ci sarà anche la LILT - Lega Italiana per la lotta contro i Tumori – che potrà disporre degli spazi necessari per offrire alla cittadinanza informazioni e assistenza.

Il Centro della Salute è il coronamento di un lungo lavoro, avviato con la sigla di un protocollo d’intesa tra Comune e ASL Lecce nell’aprile 2017, che rimette ordine alla situazione precedente e garantisce una destinazione più stabile e meglio organizzata ai servizi offerti sul territorio. E che per l’ASL ha un valore doppio, essendo riuscita a concentrare servizi sanitari in una struttura adeguata e ad ottenere risparmi dall’azzeramento dei canoni d’affitto.