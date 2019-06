Settore Giustizia, lavoratori degli uffici leccesi incrociano le braccia

Appuntamento domani per i numerosi lavoratori dei quattro uffici giudiziari leccesi.

"Anche a Lecce aderiranno allo sciopero proclamato per domani in tutta Italia, numerosi lavoratori dei quattro uffici giudiziari leccesi. La situazione é drammatica in tutto il territorio nazionale. Esistono infatti, carenze di personale e nel 2021 ci sarà un vuoto di organico pari al 50%. L'attuale dotazione organica nazionale è di circa 43 mila unità sui 52 mila previsti e quindi sono circa 9 mila i posti vacanti nella giustizia. Chiediamo l'immediato sblocco del turn-over". Questa la dichiarazione di Gianni Farchi, segretario territoriale Fp Cisl Lecce che spiega le ragioni dello sciopero unitario indetto da Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Pa del personale del settore Giustizia previsto per domani 28 giugno dalle ore 9 alle 11 presso il Palazzo di Giustizia di Lecce in viale De Pietro.



"Il settore Giustizia già al collasso - prosegue Farchi - con la forza lavoro al di sotto degli organici si aggraverà con ulteriori uscite dei lavoratori con Quota 100. Il personale in servizi é anziano, demotivato e pagato meno di tutti gli altri lavoratori pubblici. Ciò sta mettendo a serio rischio l'apertura degli uffici giudiziari”.