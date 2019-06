Colpita da appendicite acuta sulla nave da crociera: paura per una minorenne

La giovane ragazza italiana era in viaggio verso il porto di Messina, coi familiari, quando ha accusato il malore: soccorsa dalla guardia costiera al largo di Leuca.

Colpita da appendicite acuta durante una crociera: è stata soccorsa dai militari della Guardia costiera di Gallipoli e trasferita in ospedale una ragazza italiana, che ha accusato un malore a bordo di una nave “Msc Lirica” in navigazione verso Messina.

Nella tarda serata di ieri, i militari della Guardia Costiera di Santa Maria di Leuca, sotto il coordinamento della sala operativa di Gallipoli, hanno portato a termine un'operazione di soccorso medico a bordo della nave, di bandiera panamense, in transito al largo del Capo di Leuca diretta al porto di Messina, a favore di una ragazza di nazionalità italiana per la quale il medico di bordo aveva diagnosticato una appendicite acuta.