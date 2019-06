Chiama il 112 e richiede l'intervento dei carabinieri: in realtà aveva fame e si sentiva solo

Un 61enne di Carovigno in grave disagio non mangiava da due giorni: i militari gli hanno fatto compagnia portandogli un panino.

Chiama i carabinieri minacciando di volersi fare del male, in realtà aveva fame e si sentiva solo. La storia, di triste degrado sociale, arriva da Carovigno. L'uomo, un 61enne, ha chiamato il 112 e ha riferito alla Centrale Operativa della Compagnia di San Vito dei Normanni di essere pronto ad atti autolesionistici.

L’equipaggio dell’Aliquota Radiomobile, giunto con celerità presso l’abitazione dell’uomo, ha notato che quest’ultimo era in stato di ebbrezza alcolica. Tuttavia, il disagio derivava anche dal fatto di non aver mangiato per due giorni consecutivi, a causa della propria condizione d’indigenza.

I militari, abituati di sovente alle più disparate situazioni operative, hanno capito di trovarsi di fronte a quella che in realtà era una domanda di aiuto, anche materiale oltre che morale.

Dopo avergli fatto compagnia per un po’ e avergli comprato un panino e un pacchetto di sigarette lo hanno salutato. In questi casi vengono attivati i protocolli che vedono la compartecipazione interdisciplinare degli organi socio assistenziali del comune e delle Asl. L’Arma di Brindisi, peraltro, non è nuova ad analoghi episodi di vicinanza alla gente bisognosa. Basti ricordare quanto avvenuto a fine maggio nel Comune di Villa Castelli, ove il maresciallo Comandante di Stazione era intervenuto su una richiesta di ausilio per parcheggio abusivo di fronte l’abitazione di un anziano 96enne, riscontrando che in realtà l’uomo aveva solo estremo bisogno di compagnia.