L'auto si ribalta dopo lo schianto: ferito un uomo

L'episodio è accaduto ieri pomeriggio a Tricase.



Prima il violento schianto all'incrocio, poi l'auto si ribalta. Paura ieri pomeriggio a Tricase dove due automobili sono rimaste coinvolte in uno spaventoso incidente nei pressi di piazza dei Capuccini. Erano circa le 18 quando una Fiat 500 e una Volkswagen Passat si sono scontrate all'intersezione tra via Firenze e via Siena. Dopo l'impatto la Fiat 500 si è ribaltata: a bordo un uomo di Tricase. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e della Polizia di Stato, e i Vigili del Fuoco che hanno estratto il conducente dall'auto. L'uomo, rimasto ferito, è stato accompagnato in ospedale.



Foto da "Il Gallo"