L'importanza della ricerca clinica, una salentina porta la battaglia in Parlamento

Celeste Cagnazzo, presidente dell'associazione scientifica Gidm, è una delle promotrici di un convegno che si terrà presso l'aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati.

La ricerca clinica rappresenta un momento fondamentale per la promozione della salute nel Paese, per la possibilità di proporre e testare le più recenti innovazioni, e più in generale di fornire un impulso alla appropriatezza degli interventi sanitari. La legge 3/2018 ha tra i suoi principali obiettivi il riordino della normativa riguardante la ricerca clinica, e come tale rappresenta una rilevante opportunità di adeguamento del sistema di ricerca nel nostro Paese, per valorizzare le potenzialità esistenti e accrescerne la competitività in un panorama sempre più globalizzato e complesso.

A oltre un anno dall’entrata in vigore della legge, e in prossimità della definizione dei decreti che ne dovrebbero dare piena attuazione, si confrontano gli attori politico-istituzionali e gli operatori del sistema, per discutere alcuni fra i più rilevanti aspetti proposti dalla Legge 3/2018 e lo stato dell’arte della sua implementazione. In tale prospettiva le associazioni scientifiche GIDM (Gruppo Italiano Data Manager), AFI (Associazione Farmaceutici dell’Industria) e FADOI (Società Scientifica di Medicina Interna)hanno promosso un convegno dal titolo “Ricerca clinica in Italia - Stato dell’arte della Legge 3/2018” che si svolgerà presso l’aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati il giorno 27 Giugno 2019, e per il quale è attesa la più ampia partecipazione del mondo politico-istituzionale, di quello scientifico, e dei cittadini e dei pazienti.