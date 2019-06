Resiste il bel tempo: da lunedì bye bye tramontana, temperature in aumento

Bel tempo, con temperature in ulteriore aumento lieve: max 28-36°, min 20-25°. Maestrale moderato sulla fascia centro-orientale, più attenuato sul settore costiero occidentale. Mari: mosso l’Adriatico, quasi calmo sotto costa lo Ionio. Domani inizio di fine settimana caratterizzato da cielo sereno o poco nuvoloso, con temperature stazionarie o ancora in lieve incremento. Maestrale in rinforzo ulteriore dopo il mezzodì. Mari: molto mosso l’Adriatico, poco mosso o quasi calmo lo Ionio sotto costa



Le fresche correnti settentrionali attese nel weekend avranno vita breve e tenderanno ad attenuarsi nei primi giorni della prossima settimana, favorendo un avvertibile rialzo termico soprattutto da martedì.



Il TEMPO resterà stabile e soleggiato, con scarsi disturbi nuvolosi di poco conto, relegati prevalentemente alle zone interne durante le ore più calde.



Il VENTO da N si attenuerà gradualmente, divenendo via via più debole fino a ad assumere direzione variabile.