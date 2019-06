Detenuto aggredito nel penitenziario di Lecce, ricoverato in codice rosso

L’episodio è accaduto ieri: l’autore avrebbe seri problemi psichiatrici.

Aggredito da altri detenuti, finisce in codice rosso. È accaduto ieri nel penitenziario leccese: vittima un italiano di circa 35 anni. Uno degli aggressori avrebbe problemi psichiatrici, precedentemente ristretto presso l’ex penitenziario psichiatrico di Barcellona Pozzo di Gotto. Immediato l’intervento dei pochi poliziotti in servizio, i quali lo hanno immediatamente soccorso con l’ausilio dei sanitari dell’istituto penitenziario. Il malcapitato è stato trasferito immediatamente presso il nosocomio leccese in codice rosso tramite il 118, giunto in ospedale è stato ricoverato presso il reparto di rianimazione in coma farmacologico.