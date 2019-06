Maggiorenne ed ecosostenibile: a Otranto torna la sagra del centro storico

Tutto pronto per la diciottesima edizione della Sagra del centro storico: appuntamento dal 28 al 30 giugno ad Otranto.

Maggiorenne, identitaria, multiculturale ed ecosostenibile: si presenta così la diciottesima edizione della Sagra del centro storico di Otranto, che, in occasione della festa dei santi Pietro e Paolo, torna a colorare di musica popolare, enogastronomia e folclore le strade della città dei Martiri.

L’appuntamento ormai tradizionale, che di fatto apre la stagione degli eventi ad Otranto, è organizzata dall’associazione “Hydro – un fiume di idee” con il patrocinio del Comune.

Saranno tre giorni di festa, da venerdì 28 a domenica 30 giugno, con un programma ricco di appuntamenti, per grandi e piccini, e tanta musica.

La sagra di quest’anno, però, si connota come ecosostenibile, decidendo di puntare sull’utilizzo di piatti in cellulosa, posate biodegradabili, vetro con vuoto a rendere e una puntigliosa raccolta differenziata. Ma anche sotto il profilo tematico la scelta degli organizzatori è singolare: l’evento sarà incentrato sulla contaminazione dei popoli e sull’accoglienza, evidenziando la vocazione di Otranto ad essere “Porta d’Oriente”.

Non a caso, qualche giorno fa, l’associazione “Hydro” ha promosso un’anteprima dell’edizione al faro di Palascia in notturna; e sempre in quest’ottica, rivestirà un ruolo centrale “Porta a mare” che rappresenta il punto più ad est del centro storico.

“La scelta della contaminazione e della multiculturalità – spiega la presidentessa dell’associazione Silvia Negro - si conferma anche nella partecipazione di Claudio Prima e della sua orchestra Senza Confini, formata da una ventina di musicisti di varie nazionalità che si sono ritrovati per l’occasione, mettendo in piedi uno spettacolo che si prospetta affascinante e coinvolgente”.

Di seguito il programma completo della manifestazione

Venerdì 28 Giugno

ore 17:00 – APERTURA STANDS DI DEGUSTAZIONE E VENDITA (largo Monumento)

Postazioni di degustazione e vendita di prodotti tipici salentini

Stands di artigianato a cura di MercArti (artigiani otrantini)

ore 17:30 – APERTURA PUNTI SAGRA (sparsi nel centro storico)

In collaborazione con gli esercenti del Centro Storico si potranno degustare i piatti tipici della tradizione otrantina per i vicoli della città vecchia presso i “punti sagra” appositamente segnalati.

Postazione di pittule, acqua, birra e vino presso porta Alfonsina

ore 18:00 – ESPOSIZIONE ARTISTICA (piazza del Popolo)

Mostra di quadri e oggetti di artigianato a cura di Roberta Spagnolo, Antonella Loschi e Raffaella Caggese

ore 19:00 – SECONDO PREMIO INTERNAZIONALE ICS (piazzetta dell’Immacolata)

Presentazione del libro “Puglia - Viaggio nel Colore" di Enrica Simonetti e Nicola Amato - ADDA Editore” – presente Giacomo Adda, editore

dibattito tra il Magnifico Rettore dell’Università del Salento, Vincenzo Zara, e il dott. Luciano Barbetta.

Conferimento del Secondo Premio Internazionale ICS

intervista a Paolo Pagliaro, fondatore e presidente di Cuore Amico Onlus e Mingo de Pasquale con la proiezione di uno spot sull’autismo curato dall’associazione “Vinci con Noi”, rappresentata dalla presidente Stefania de Lia.

La conduzione è affidata a Daniela Mezzacane di TeleNorba, con l’affiancamento del prof. Ronny Trio.

ore 21:00 – POSTAZIONE MUSICALE E CORTEO IN MUSICA (piazza del Popolo)

Kumpagnìssi in concerto in Piazza del Popolo e corteo di apertura in musica verso Porta Alfonsina

ore 22:30 – CONCERTO ENSEMBLE DEL CENTRO STORICO (porta Alfonsina)

Ensemble del Centro Storico in concerto all’interno di Porta Alfonsina: Rachele Andrioli, Angelo Surdo, Carlo de Pascali, Luigi Nuzzo, Lucia Passaseo e Carlo Massarelli

Sabato 29 Giugno

ore 17:00 – APERTURA STANDS DI DEGUSTAZIONE E VENDITA (largo Monumento)

Postazioni di degustazione e vendita di prodotti tipici salentini

Stands di artigianato a cura di MercArti (artigiani otrantini)

ore 17:30 – APERTURA PUNTI SAGRA (sparsi nel centro storico)

In collaborazione con gli esercenti del Centro Storico si potranno degustare i piatti tipici della tradizione otrantina per i vicoli della città vecchia presso i “punti sagra” appositamente segnalati.

Postazione di pittule, acqua, birra e vino presso porta Alfonsina

ore 18:00 – ESPOSIZIONE ARTISTICA (piazza del Popolo)

Mostra di quadri e oggetti di artigianato a cura di Roberta Spagnolo, Antonella Loschi e Raffaella Caggese

ore 18:00 – SPETTACOLO DI BURATTINI (piazzetta dell’Immacolata)

spettacolo di burattini a cura del Piccolo Teatro di Pane presso la piazzetta dell’Immacolata

ore 18:00 – OTRANTO SI RACCONTA – PASSEGGIATA CULTURALE (per le vie del Centro Storico)

passeggiata culturale tra le vie del centro storico curata dall’associazione Omnibus con il prezioso contributo di Annamaria Tarantino. Sarà Otranto stessa a raccontarci la sua storia e a condividere i suoi segreti, con l’ausilio di due personaggi a sorpresa, partenza da Porta Alfonsina

ore 21:00 – POSTAZIONI MUSICALI IN ACUSTICO (piazza S. Pietro, piazzetta dell’Immacolata, corte via Castello, scalinata largo Alfonso d’Aragona)

postazioni musicali in acustico sparse per gli angoli e le corti del centro storico a cura di Claudio Prima e l’Orchestra Senza Confini. Le postazioni musicali saranno in piazza S. Pietro, piazzetta dell’Immacolata, scalinata in largo Alfonso d’Aragona, corte in via Castello.

I musicisti andranno, poi, tutti insieme in corteo verso porta Alfonsina dove ci sarà il concerto a chiusura della serata.

ore 22:30 – CONCERTO DI CLAUDIO PRIMA E ORCHESTRA SENZA CONFINI (porta Alfonsina)

Claudio Prima con l’Orchestra Senza Confini chiuderà la serata con un emozionante concerto ricco di contaminazioni e profumi lontani - presso porta Alfonsina

Domenica 30 Giugno

ore 17:00 – APERTURA STANDS DI DEGUSTAZIONE E VENDITA (largo Monumento)

Postazioni di degustazione e vendita di prodotti tipici salentini

Stands di artigianato a cura di MercArti (artigiani otrantini)

ore 17:30 – APERTURA PUNTI SAGRA (sparsi nel centro storico)

In collaborazione con gli esercenti del Centro Storico si potranno degustare i piatti tipici della tradizione otrantina per i vicoli della città vecchia presso i “punti sagra” appositamente segnalati.

Postazione di pittule, acqua, birra e vino presso porta Alfonsina

ore 18:00 – ESPOSIZIONE ARTISTICA (piazza del Popolo)

Mostra di quadri e oggetti di artigianato a cura di Roberta Spagnolo, Antonella Loschi e Raffaella Caggese

Realizzazione di opere artistiche e pitture live a cura di Alice Pietroforte

Giochi in piazza a cura del Gruppo Fratres e del Reparto Scout Calimera 1: tiro alla fune, lancio contro i barattoli, lancio dei cerchi e boccione

ore 19:00 – ORA OTRANTINA (piazzetta dell’Immacolata)

lettura/recitazione di brani, poesie, aneddoti e filastrocche su Otranto e la sua storia, curata dagli abitanti del borgo e da amici di paesi vicini

presentazione flash del libro “Il colore delle cose fragili” di Cristina Carlà – edito da Collettiva edizioni indipendenti

esposizione fotografica a cura di Fernando Bevilacqua

Mostra di illustrazioni a cura di Valeria Puzzovio

ore 22:00 – CONCERTO DEL CORO POPOLARE DI TERRA D’OTRANTO CON PAOLO RICCIARDI, DARIO MUCI ED ENZA PAGLIARA (porta Alfonsina)

Paolo Ricciardi, Enza Pagliara, Dario Muci e il Coro Popolare di Terra d’Otranto in concerto: “Vecchi racconti si sono fusi con ninne nanne quasi dimenticate, memorie sopite ma pronte a riemergere con gli stimoli giusti.”

Dopo L’esibizione del Coro Popolare di Terra d’Otranto ci sarà il concerto di musica tradizionale con il trio Pagliara, Muci, Galeone che riproporranno canti e pizziche del nord e basso Salento.