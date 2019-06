Canile sanitario, oggi il dissequestro dell’immobile. L’amministrazione pensa ad un gattile

L’assessore Angela Valli è in contatto con la Regione per il reperimento delle risorse finanziarie.

Dissequestrato il canile sanitario comunale di Via Borgo San Nicola. Dopo la chiusura del canile, l’amministrazione comunale aveva proceduto al trasferimento, completato a marzo 2018, di tutti i cani presenti presso il Rifugio “Errant” di Tricase. L’amministrazione sta inoltre procedendo alla messa in esercizio del nuovo canile sanitario, sito in località Caracci-Repelle. La notifica da parte del Nucleo Investigativo della Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale al sindaco Carlo Salvemini, secondo quanto disposto dalla Procura della Repubblica di Lecce,