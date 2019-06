Guardia giurata sorpresa con cocaina confezionata in dosi: in manette

Finisce in manette una guardia giurata a Carovigno, sorpresa con droga e kit per confezionarla in casa.

Aveva in casa cocaina confezionata in dosi: finisce in manette, a Carovigno, Giuseppe Suma, 36enne guardia giurata, arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Per lo stesso reato è stata denunciata la moglie 35enne.

In casa, sono stati trovati 26,4 grammi di cocaina e un kit di pulizia armi, appositamente modificato per il taglio e confezionamento dello stupefacente, nonché per contenerne alcune dosi, il tutto sottoposto a sequestro. Lo stupefacente era stato confezionato in 47 dosi: 16 sono state trovate nel garage di pertinenza, mentre la donna ha tentato di disfarsi delle rimanenti 31, lanciandole dal terrazzo dell’abitazione, in un terreno agricolo adiacente.