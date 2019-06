Oltre 1900 euro di banconote false in casa: nei guai 20enne a Minervino

Nei guai un giovane, originario di Somma Vesuviana, ma domiciliato nel Salento.

È stato arrestato dai carabinieri di Lecce per detenzione e spendita di banconote false Roberto De Bernardo, 20enne di Somma Vesuviana, domiciliato a Minervino di Lecce.

Nel corso della perquisizione personale, i militari trovavano nella disponibilità del giovane 250 euro, suddivise in banconote da 50 e 20, palesemente false. La perquisizione si estendeva in casa, dove venivano rinvenute altri 1700 euro di soldi contraffatti per un totale di 1950 euro.