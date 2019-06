"Pazienti dimessi e trasportati su furgoni senza personale", la denuncia di Fp-Cgil

La denuncia del segretario di categoria Floriano Polimeno che ha chiesto un incontro immediato ai vertici di Asl.

Utilizzo delle ambulanze, modalità del trasporto secondario, appalti a ditte esterne e dimissioni dal Fazzi. La Fp-Cgil Lecce ha scritto al presidente della Regione Michele Emiliano e ai vertici della Asl per denunciare un utilizzo distorto del trasporto secondario (da una struttura sanitaria all’altra) e del trasferimento dei pazienti dimessi dal Fazzi. Il segretario provinciale della Fp Cgil Lecce, Floriano Polimeno, denuncia il fenomeno della chiamata diretta, ossia dell’affidamento just-in-time ad aziende esterne alla Asl e forse prive di convenzioni, e paventa il danno erariale.

“Siamo venuti a conoscenza che nell’ospedale Vito Fazzi di Lecce, in relazione ai trasporti secondari e in particolare per le lunghe percorrenze (trasferimento di pazienti fuori regione o in altre strutture della provincia), ci si affida a ditte esterne con probabili chiamate dirette. Tali aziende o associazioni potrebbero essere prive di specifiche convenzioni, nonostante il presidio ospedaliero sia dotato di idonei automezzi e di un adeguato organico di autisti”. Il timore del sindacato è che il ricorso a questa tipologia di “affidamento” del servizio possa “comportare un impegno di risorse economiche che gravano negativamente sul bilancio della Asl, incrementando i costi per beni e servizi, con probabile danno erariale. Un’eventualità che non possiamo permetterci in una congiuntura regionale in cui l’indicatore della spesa su beni e servizi risulta fuori controllo, con conseguenti ripercussioni negative sulle possibilità di assunzioni o stabilizzazione di personale”.

Altra anomalia organizzativa sembra essere invece quella che riguarda le modalità di trasporto di pazienti dimessi dai reparti del “Fazzi” con protocolli di dimissione protetta: “Nonostante i protocolli di dimissioni siano ben codificati dalla Regione, le modalità di dimissioni adottate a Lecce sembrano risultare pericolose, in quanto avverrebbero con il coinvolgimento di ditte o società private con scarsa dotazione strumentale. Pare che i pazienti vengano dimessi e trasportati in barella ma su furgoni non idonei.

Addirittura in alcuni casi sono dimessi anche senza barella, posizionati direttamente su sedie a rotelle e talvolta senza l’assistenza di personale sanitario. Vale la pena di ricordare che proprio il Decreto ministeriale 70 del 2015 impone alle strutture come obiettivo primario ‘il miglior esito clinico per i pazienti’, che in questo caso risulterebbe non centrato. Il modus operandi che abbiamo descritto svilisce le professionalità interne alla Asl e non tutela adeguatamente i pazienti”.