Ettari in fumo, brucia la macchia sul litorale tra Porto Badisco e Castro

Canadair al lavoro da diverse ore per tenere testa ai numerosi focolai alimentati dal vento.



Un vasto incendio sta interessando da diverse ore la macchia mediterranea sul litorale idruntino tra Castro e Porto Badisco. Al lavoro per domare le fiamme, alimentate dal vento di tramontana, ci sono diverse squadre di vigili del fuoco provenienti dal comando provinciale di Lecce e dai distaccamenti della provincia insieme a fireboss e canadair. Il fronte del fuoco spazia da più lati e costringe i pompieri ad un lungo e faticoso lavoro per contenere l'incendio che avanza distruggendo ettari di vegetazione.



Un altro focolaio è divampato questa mattina anche sul versante ionico, tra Sant'Isidoro e Nardò.



Foto di copertina: Lucio Casciaro