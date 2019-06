All'alba con un Bobcat per livellare la sabbia, denunciato titolare di un lido

I lavori non autorizzati sono stati scoperti dagli uomini della Guardia Costiera di Gallipoli.

Lavori non autorizzati di livellamento dell’arenile mediante lo spostamento di sabbia con un mezzo meccanico tipo Bobcat: la scoperta è stata effettuata nella giornata di ieri dai militari della Guardia Costiera di Gallipoli insieme al personale dell’Ufficio Locale marittimo di Porto Cesareo in un’area demaniale di Porto Cesareo.

Le operazioni illecite erano in corso alle prime luci dell’alba nell’area di pertinenza di uno stabilimento balneare di estensione pari a 420 mq circa. Tale sito, posto a ridosso del mare, rientra nei territori tutelati per legge in quanto all’interno dell’Area Marina Protetta e Sito di Interesse Comunitario. I militari intervenuti hanno proceduto al sequestro del mezzo meccanico impiegato per lo svolgimento dei lavori ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria dei responsabili della ditta esecutrice e del titolare dello stabilimento per le ipotesi di reato di deturpamento di bellezze naturali ed esecuzione di lavori in assenza della prevista autorizzazione paesaggistica.