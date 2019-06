Ferrovie dello Stato, nuove assunzioni a tempo indeterminato: come candidarsi

Nuove opportunità di lavoro, con assunzioni a tempo indeterminato, nella principale realtà attiva nel settore ferroviario nel nostro Paese. Il Gruppo FS è infatti alla ricerca di laureati per questo ha organizzato per il 22 luglio 2019 un Recruiting Day a Roma, presso il il Best Western Plus Hotel Universo.



Le selezioni di Ferrovie dello Stato sono rivolte a vari profili per le sedi nel Lazio, Lombardia, Toscana, Puglia, Piemonte, Sicilia e Liguria. Per magggiori informazioni sulle posizioni aperte è necessario consultare il sito e chi interessato a partecipare al Recruiting Day può iscriversi entro il 3 luglio 2019, alle ore 14, tramite il form dedicato all’evento presente sul sito.





