Tre quintali di marijuana abbandonati in un’auto: sequestro da un milione e mezzo di euro

Lo stupefacente, diviso in 54 colli, era in una Lancia Y nera rubata, al confine con l'agro di Mesagne.

Oltre 308 chilogrammi di marijuana sono stati ritrovati dai carabinieri in contrada “Maddaloni”, a San Pancrazio Salentino, al confine con l’agro di Mesagne. Lo stupefacente era all’interno di una Lancia Y nera, rubata a Francavilla Fontana nell’aprile 2018. Il veicolo si trovava nascosto sotto un albero di ulivo: all’interno dell’abitacolo sono stati ritrovati 54 colli contenenti marijuana per un peso complessivo di oltre 3 quintali. Una delle ipotesi più plausibili è quella che il carico sia stato abbandonato dal trasportatore, accortosi della presenza di una pattuglia dei Carabinieri in zona, impegnata nell’attività di perlustrazione proprio in quell’area per prevenire i furti nelle aree rurali e in particolare di attrezzature agricole.