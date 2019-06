Locomotive Jazz Festival, concerto all'alba a San Cataldo con Daniele Silvestri

L'evento era inizialmente previsto a Castro ma le autorità non hanno dato parere favorevole.



L'alba locomotive, l'evento clou del festival Locomotive Jazz Festival, si svolgerà per la prima volta a San Cataldo. Protagonista del concerto che si terrà nella notte tra il 16 e il 17 agosto sarà Daniele Silvestri.

L'annuncio è arrivato nelle scorse ore dall'organizzazione del festival, ideato da Raffaele Casarano: “Per motivazioni e avvenimenti che esulano dalla volontà del Locomotive Jazz Festival e del Comune di Castro, nella fattispecie la mancata concessione dell’agibilità e delle autorizzazioni da parte delle autorità preposte sulla location individuata per l’evento, l’alba locomotive 2019 quest’anno avrà luogo a San Cataldo. Un ringraziamento speciale e dal cuore ad un immenso artista e fratello del Locomotive Jazz Festival che ha lavorato con noi a stretto contatto nella co-direzione artistica dell’evento, Giuliano Sangiorgi.

Ringraziamo la Città di Castro con la quale stiamo procedendo alla creazione di un evento ad hoc per far sì che la partnership tra Festival e Comune possa rimanere solida e duratura nel tempo”.