L'auto prende improvvisamente fuoco, paura al ritorno dal mare

Prima una colonna di fumo e poi la fiammata. Paura questa sera al ritorno dal mare: una Smart ha preso fuoco mentre transitava in direzione Lecce da San Cataldo, all'altezza dello svincolo per la Tangenziale. In macchina una donna che è scesa dall'abitacolo non appena ha visto uscire fumo dal motore. Sul posto sono sopraggiunti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Il traffico è rimasto bloccato per circa un'ora.