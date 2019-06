Tennis, netta vittoria di Maglie contro Junior Acicastello

Partita di ritorno domenica prossima a Maglie.

Il CT Maglie ha posto una pesante ipoteca per la conferma della serie B anche per l'anno prossimo vincendo, nella andata dei playout, per 5 a 1 contro lo Junior Acicastello di Catania. Per il ritorno, che si giocherà domenica 30 giugno a Maglie, sarà sufficiente vincere due incontri per chiudere il campionato centrando l'obiettivo posto sin dal principio: fare partecipare i ragazzi del vivaio ad un campionato impegnativo propedeutico al loro impiego in serie A1 dove milita la squadra principale.

La squadra ha finalmente recuperato Erik Crepaldi (2.3) e Giorgio Portaluri (2.4) che hanno affiancato Mattia Bellucci (2.3), Gabriele Frisullo (3.1), Alessio Giordano (3.1), Luigi Corrado (3.2) e Marco Baglivo (3.3). La squadra era capitanata da Mattia Leo e Marco Cezza.

Per l'Acicastello sono scesi in campo Stefano Platania (2.4), Alessio Siringo (2.4), Danilo Platania (2.5), Giuseppe Ricciardi (2.6), Orazio Giuffrida (3.1) e Matteo Riccardo Rizzo (4.4).

Gli incontri di singolare sono terminati con Portaluri che supera Ricciardi per 6-1 7-5, Crepaldi supera Siringo per 6-2 6-3, Giuffrida supera Frisullo per 1-6 6-2 6-0, Bellucci supera Stefano Platania per 6-4 6-3.

Nel doppio la coppia Frisullo Portaluri supera Rizzo Giuffrida per 6-3 6-1 e Crepaldi Bellucci supera Platania Stefano e Platania Danilo per 6-1 6-3.

Per un problema tecnico il servizio Live Score, del sito della federtennis, non ha funzionato per l'incontro siciliano tenendo con il fiato sospeso tutti gli appassionati salentini che volevano seguire in diretta l'andamento della partita ma che, grazie ai social, alla fine hanno avuto notizie confortati anche dalla foto che ritraeva alcuni giocatori magliesi gustarsi meritatamente i cannoli siciliani.