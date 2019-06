Le tartarughe amano il Salento: nidi tra Gallipoli e Pescoluse

Anche le tartarughe marine selgono le spiagge del Salento. L'estate è appena iniziata e già sono stati trovati i primi due nidi della stagione: tra la sera del 21 giugno e la mattina del 22 giugno, infatti, a Gallipoli e Pescoluse sono state identificate delle piccola uova di Caretta Caretta depositate sulla sabbia. Subito sono stati attivati i monitoraggi e poste le recinzioni per la protezione dei nidi. Per il nido di Gallipoli, i volontari di Sos Fauna Calimera insieme ai volontari di Legambiente hanno proceduto allo spostamento delle uova per evitare che le mareggiate le trascinassero via.

I volontari si raccomandano di prestare attenzione in spiaggia: qualora ci fossero tracce che potrebbero far pensare a una nidificazione di tartaruga, è necessario chiamare subito la Capitaneria di Porto o il Centro recupero più vicino.