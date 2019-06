Tragedia in mare: 60enne muore annegato

L'episodio si è consumato questa mattina a Torre Chianca nei pressi del Lido Circeo.



Tragedia questa mattina a Torre Chianca: un uomo di circa 60 anni è morto annegato nei pressi del Lido Circeo. A stroncarlo probabilmente un malore che non gli ha lasciato scampo. I bagnanti presenti in spiaggia hanno immediatamente portato fuori dall'acqua il malcapitato: un bagnino e un medico presenti in spiaggia hanno iniziato immediatamente le manovre rianimatore anche attraverso l'uso del defibrillatore in dotazione al lido.

Sul posto sono tempestivamente accorsi i sanitari del 118 che hanno continuato a praticare le manovre salvavita: purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare.





(Foto da Marina di Torre Chianca Associazione)