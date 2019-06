Dialisi in vacanza, attivati 10 centri in tutta la provincia

Dal 1 giugno al 30 settembre attivato il servizio Asl per venire incontro alle esigenze dei turisti.

Dialisi per turisti assicurata da giugno a settembre in 10 centri distribuiti su tutto il territorio ASL. I centri specializzati in grado di garantire questo servizio ai non residenti sono sei pubblici della ASL Lecce più altri quattro privati convenzionati.

Il servizio di “Dialisi Vacanza” o “Dialisi Turistica” di norma viene effettuato per tutta l’estate, dal 1° giugno al 30 settembre e va a sommarsi all’attività che viene svolta quotidianamente.

“Il valore aggiunto - spiega Marcello Napoli, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Nefrologia-Dialisi e Trapianto Renale dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce – sta nella capillarità dell'offerta e nella distribuzione in maniera omogenea su tutto il territorio di competenza della ASL, grazie ad una sinergia ottimale tra le strutture pubbliche e quelle private convenzionate dotate di posti-rene. La rete nefrodialitica è basata su una struttura di riferimento Hub, a Lecce, al cui fianco operano i centri spoke degli altri presidi e le unità decentrate per un totale di 158 posti-rene. Un sistema che permette alla nostra ASL di garantire tutto l’anno il servizio di dialisi all’utenza residente e, d’estate, anche ai nefropatici in vacanza sulle nostre spiagge”.

Nei mesi di luglio e agosto, in particolare, la domanda di dialisi cresce sensibilmente proprio per il notevole afflusso di turisti che hanno necessità di questo trattamento. ASL Lecce già da diversi anni si è attrezzata per consentire a questa utenza stagionale di poter dializzare nei centri salentini, sia nei presidi ospedalieri di Lecce, Gallipoli e Casarano (più Galatina e Scorrano per la Dialisi ordinaria), sia nei Centri di Assistenza Decentrata (CAD) di Campi Salentina, Nardò, Poggiardo (oltre a Calimera e Gagliano del Capo). Uno schieramento di forze che in estate viene potenziato dal Centro Dialisi Decentrato di Santa Maria di Leuca, collegato all’Ospedale Ecclesiastico “Panico” di Tricase, e da tre centri privati di Lecce, Otranto e Copertino.

L'offerta, infine, è ampliata dalla possibilità di effettuare la dialisi vacanza autogestita nelle strutture ricettive (al momento due alberghi di Gallipoli) che hanno aderito all’iniziativa.







I Centri che offrono “Dialisi Vacanza” e i contatti telefonici per informazioni

Lecce - PO “Vito Fazzi” – tel. 0832.661530 - 661555

Lecce Clinica città di Lecce – tel. Tel. 0832.229111

Campi Salentina ex Ospedale (CAD PO V. Fazzi) – tel. 0832.790316 - 790568

Copertino Centro Dialisi Diaverum – tel. 0832.934357

Nardò ex Ospedale (CAD PO Galatina) – tel. 0833.568379

Gallipoli Ospedale – tel. 0833.270502 - 504 - 584 - Ambulatorio 0833.270467

Casarano Ospedale – tel. 0833.508362

Poggiardo (CAD Scorrano) – tel. 0836.998238

Otranto Centro Dialisi Thourist Haemodialysis – tel. 0836.801387

S. Maria di Leuca (CAD Tricase) – tel. 0833.758619