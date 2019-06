Sferza il vento, abbattuti due alberi a Lecce e Casarano

In via Perulli a Lecce e in piazza Umberto I a Casarano sono intervenuti i vigili del fuoco.

Il vento di maestrale che sferza in queste ore in tutto il Salento ha messo a dura prova la resistenza degli alberi, alcuni dei quali hanno alla fine ceduto. Senza per fortuna creare danni a persone. E' accaduto nelle scorse ore alla periferia di Lecce e a Casarano e in entrami i casi è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per recuperare i fusti abbattuti e consentire il ripristino della viabilità.

A Lecce un albero è caduto al suolo in via Perulli, asse viario complanare alla Statale per Brindisi che conduce dal centro commerciale Ipercoop al centro della città. La presenza dell'albero sulla carreggiata ha bloccato il transito delle auto che non hanno potuto girare verso Borgo San Nicola e direzione Ipercoop.

A Casarano invece il vento ha abbattuto un albero della villa comunale in piazza Umberto I. Anche in questo caso è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco e le sue vie adiacenti sono stati chiuse al traffico per sicurezza.



(Foto di Casarano dal gruppo Protezione Civile Salento)