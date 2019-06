Le istituzioni e le associazioni fanno quadrato sulla 275: in due mesi la scelta del secondo tratto

Una lettera d’intenti inviata al Governo per sbloccare lo stallo ed evitare di perdere il finanziamento di 288 milioni di euro.

Avanti tutta per l’ammodernamento della 275. È questo il senso della lettera d’intenti firmata questa mattina tra la Regione Puglia, l’Ance e un’altra quindicina di sigle rappresentanti le categorie del lavoro, oltre agli amministratori delle aree interessate. Nel dettaglio si chiede che il Governo si impegni a sottoporre, nel minor tempo possibile, al CIPE la documentazione necessaria per la conseguente approvazione del progetto esecutivo del I° lotto. Entro due mesi inoltre, a decorrere dallo scorso 17 giugno, gli enti interessati alla realizzazione del II° lotto, si impegnano a raggiungere una decisione definitiva, da non porre più in discussione, al fine di consentire ad Anas di avviare la procedura di progettazione. Nel caso in cui gli enti non dovessero rispettare i termini, sarà compito della deputazione salentina attivarsi per un immediato avvio delle procedure per il commissariamento dell’opera.

Le parti chiedono anche un incontro urgente con i rappresentanti del Governo competenti nel minor tempo possibile.