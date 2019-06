Punta coltello contro padre e sorella poi lo lancia sulla polizia: arrestato

Finisce in manette un 31enne di Taurisano, arrestato dalla polizia per maltrattamenti in famiglia, resistenza e minacce a pubblico ufficiale.

Ha impugnato un coltello da cucina, puntandolo contro il padre e la sorella, prima, e lanciandolo poi contro gli agenti intervenuti: è stato arrestato nella giornata di oggi dalla polizia del commissariato di Taurisano per maltrattamenti in famiglia, resistenza e minacce a pubblico ufficiale un 31enne del posto.

Il giovane, con precedenti per danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e minacce aggravate dall’uso di armi, nella tarda serata di ieri, al culmine di una lite inveiva contro i propri familiari. In particolare, il padre riusciva a telefonare alla sala operativa di Taurisano, per richiedere l’intervento degli agenti.

I poliziotti arrivavano sul posto e accertavano che il 31enne, in cura presso il Centro di salute mentale di Casarano, armato di un grosso coltello da cucina, aveva minacciato di morte il padre e la sorella, costringendoli ad allontanarsi da casa.

Il giovane, alla vista dei poliziotti, lanciava loro contro il coltello e solo la prontezza di riflessi di quest’ultimi, che riuscivano a schivare l’arma da taglio, impediva che il folle gesto portasse a ben più gravi conseguenze. Dagli accertamenti successivi, emergeva, inoltre, che il giovane non era nuovo a comportamenti del genere, ma si era reso responsabile di ripetute minacce di morte ed aggressioni verbali nei confronti del padre, che, però, aveva sempre evitato di denunciarlo, dando sempre la colpa all’alcol di cui il figlio abusa.