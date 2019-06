Abbatte le sbarre del passaggio a livello con l'auto: paura nella mattinata

L’episodio al passaggio a livello Galatone-Santa Maria al Bagno.

Ci sarebbe l’ennesimo caso di non rispetto delle regole del codice della strada dietro a quanto accaduto questa mattina sulla Galatone-Santa Maria al Bagno, dove un’auto ha sfondato le sbarre del passaggio a livello, proprio mentre si stavano abbassando per permettere il transito di un treno della Sud Est.

Momenti di paura per la scena, ma il conducente del treno ha avuto la fermezza di fermarsi in tempo senza ulteriori conseguenze per i passeggeri e altri automobilisti. Sul posto, sono prontamente intervenuti la polizia municipale di Galatone.