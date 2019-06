Un delfino fa compagnia al gommone: spettacolo a Otranto

Il cetaceo avvistato vicino al Murrune, dopo la Grotta Monaca, non si è sottratto dal fare schizzi e salti nel mare cristallino.

Non mancano i delfini nel Salento. Ancora un avvistamento in questi giorni, questa volta nel mare di Otranto. Più precisamente vicino al Murrune, vicino alla Grotta Monaca. A riprendere il cetaceo dal gommone, una comitiva intenta a godersi lo splendido tratto di mare. Il delfino non si è sottratto dal fare schizzi e salti nel mare cristallino.



Per gentile concessione di Boris