Farias in dirittura d'arrivo: brasiliano il primo colpo in attacco?

Da Cagliari conferme circa un'accelerata odierna per la punta ex Empoli. L'affare si aggirerebbe intorno ai cinque milioni di euro.

Per il primo acquisto in attacco del Lecce potrebbe ormai essere solo questione di ore. Sarebbe infatti in fase di definizione l’acquisto da parte dei giallorossi dell’attaccante brasiliano Diego Farias, di proprietà del Cagliari ma la scorsa stagione ad Empoli.

Il classe 1990 avrebbe infatti dato l’ok per il passaggio al Lecce da diversi giorni. Mancava solo l’ok dei sardi, che sarebbero stati convinti dall’offerta di circa cinque milioni di euro arrivata nel week end. Un peso specifico lo hanno avuto anche le concorrenti Atalanta, Genoa e Sampdoria, che nelle ultime ore avrebbero mollato la presa complici contemporanei e paralleli movimenti di mercato.

Farias al posto di Yilmaz o Farias assieme a Yilmaz? Premesso che l’affare per il brasiliano non è ancora definitivo, il suo arrivo non escluderebbe quello del turco, che oggi appare però più lontano dal Salento rispetto a qualche giorno fa.