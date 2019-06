Case popolari fatiscenti, la protesta: "20 famiglie in attesa di un nuovo alloggio"

Nuovo sollecito da parte del portavoce del Comitato Popolare Nuova Rudiae: "Le vecchie palazzine sono pericolanti. Si proceda al trasloco delle famiglie in attesa."



Case fatiscenti con impianti al collasso. Sono ancora venti le famiglie che attendono il trasferimento nelle nuove case popolari, già ultimate da tempo e pronte ad essere abitate. Un nuovo sollecito arriva da Leo Ciccardi, presidente del Comitato Popolare Nuova Rudiae.

"Sono passati circa due anni dall’ottobre 2017, quando l'allora Vice Sindaco e Assessore ai lavori pubblici dichiarò che nel mese di dicembre dello stesso anno si sarebbero effettuati i trasferimenti delle famiglie, già inquilini, delle case popolari abitanti in via Sozy Carafa e altri di via Casavola. - scrive Ciccardi - A tutt’oggi rimane il mistero per il quale non avviene il trasloco nonostante la Determinazione Dirigenziale n°07110/2017,del 31/12/2017, con la quale viene considerato il trasferimento dei residenti di via Carafa per dare inizio ai lavori di demolizione e di ricostruzione di altri alloggi previsti nel P.R.U.

Inoltre, viene evidenziata l’esigenza necessaria per venire incontro alle problematiche dei residenti divenute oramai impellenti ed improcrastinabili, essendo questi ultimi costretti, ad oggi ad abitare in immobili vetusti e spesso fatiscenti, con parti impiantistiche prossime al collasso e con la presenza di ratti di notevoli dimensioni. La stessa Determinazione riporta l’impegno di spesa per il costo dei traslochi.



Peraltro, con la Determinazione Dirigenziale n°01380/2019, sono state svolte tutte pratiche burocratiche riguardanti la verifica dei requisiti degli aventi diritto e pertanto stilato un elenco di 20 famiglie su 29 alloggi.