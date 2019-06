Lupiae Servizi, via al rinnovo dei vertici: pubblicato avviso pubblico

Sull'Albo Pretorio del Comune le informazioni per candidarsi alla carica di Amministratore Unico, Revisore legale e come componente del Collegio Sindacale.

Rinnovo dei vertici di Lupiae Servizi: sono stati pubblicati sull’Albo pretorio del Comune di Lecce gli avvisi pubblici per l’acquisizione di candidati alla carica di Amministratore Unico della Lupiae Servizi SpA, per la nomina del Collegio Sindacale (composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti) e del Revisore legale della medesima società.

L’Amministratore Unico dura in carica tre esercizi, è rieleggibile, e scade alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della sua carica.

Il rappresentante del Comune nella società partecipata, deve possedere una competenza tecnica o amministrativa adeguata alle specifiche caratteristiche della carica. Il compito di scegliere il nuovo Amministratore Unico spetta al sindaco così come per il rinnovo del Collegio Sindacale (composto da tre sindaci effettivi e due supplenti) e la scelta del Revisore legale. Come nel caso dell'amministratore unico la carica dura tre esercizi, con possibilità di essere sono rieletti, e scade alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio.