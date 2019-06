Stop alla musica per Alessandra Amoroso: "Prendo una pausa per la mia famiglia"

L'annuncio in un'intervista a Il Giornale: "Prendo del tempo per la mia famiglia e me stessa". Ma i fan possono stare tranquilli, è solo un arrivederci: " Sono piena di entusiasmo e scaverò ancora più a fondo per scoprirmi di più".



Alessandra Amoroso lascia la musica, ma è solo un arrivederci. A un mese dalla fine del suo tour che ha celebrato i primi 10 anni di carriera, Sandrina ha deciso di prendere una pausa per dedicarsi a se stessa e alla sua famiglia. A rivelarlo un'intervista a "Il giornale" in cui la cantante salentina ha confessato di voler staccare la spina per un pò. "La voglia di esserci nella vita delle persone e della mia big Family c'è sempre - ha raccontato Sandrina - Proverò a riposare e a prendermi del tempo per la mia famiglia e me stessa, però non si sa mai magari si ascoltano dei brani e si provano, si cantano..."

Nel frattempo "Mambo Salentino", il tormentone estivo lanciato dalla cantante insieme ai Boomdabash è tra i brani più passati in radio. "Mi piacerebbe sperimentare altri stili, altri mondi musicali proprio come è successo con Mambo salentino. - ha concluso Sandrina - Sono piena di entusiasmo e scaverò ancora più a fondo per scoprirmi di più”.