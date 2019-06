Sparano fuochi davanti alla chiesa di Santa Chiara, due 21enni incastrati da un video

L'episodio è avvenuto qualche mese fa.

Accendono fuochi d'artificio in piazzetta Vittorio Emanuele e si fanno riprendere con un cellulare: un episodio accaduto qualche mese fa che ha avuto un epilogo solo begli ultimi giorni. Il filmato, divenuto virale, è arrivato sui telefoni di alcuni agenti della Sezione Volanti polizia che hanno identificato e denunciato i responsabili. Si tratta di due 21enni leccesi che ora dovranno rispondere di accensione pericolosa di fuochi d'artificio: nel filmato i due si lasciano riprendere da un capannello di persone mentre scherzosamente innescano alcuni fuochi d’artificio. I due 21enni, inoltre, erano stati più volte controllati insieme dagli agenti della Sezione Volanti e indagati recentemente quali autori di una rissa.

"Piazzetta Santa Chiara" è uno dei luoghi prediletti della movida cittadina è da qualche tempo oggetto di controlli da parte degli agenti della Questura, volti al ripristino delle legalità, anche sotto il profilo amministrativo.