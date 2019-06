Tra le 10 migliori gelaterie di Puglia, 2 nel Salento: ecco quali

La classifica è stata realizzata da Nick Difino, “foodj” come ama definirsi, che ha chiesto la collaborazione dei suoi utenti social.

Una classifica golosa quella realizzata da Nick Difino, “foodj” che collabora con Repubblica Bari. Il compito, arduo, è stato quello di trovare le migliori gelaterie di Puglia, grazie all’aiuto dei suoi utenti social. Una classifica realizzata sul campo che ha sancito la bontà di due gelaterie salentine: “A sud dove il gelato lo sanno davvero fare benissimo in diverse località, paesini e frazioni -scrive Nick su Repubblica Bari-, non posso non citare due eccellenze iperglicemiche: Baldo, nel cuore della Lecce barocca, un tempio di cui sicuramente avete sentito parlare e che davvero non ha bisogno di essere ulteriormente spiegato. Spingendosi più a sud del sud si passa da Corsano dove oltre a godere di un mare spettacolare, si può visitare il centro con un cono in mano preso da Arome de Cacao, cose che ti cambiano la vita.