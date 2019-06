La rinascita della famiglia Casili: nato il piccolo Emanuele

Grande gioia il consigliere regionale che nel 2015 perse, in un incidente stradale, la figlia Viola di 5 anni e i suoceri.

È nato Emanuele Casili. A comunicarlo il padre, Cristian assieme alla moglie Marta. Una gioia grande per il consigliere regionale M5S che nel 2015 perse, in un incidente stradale, la figlia Viola di 5 anni e i suoceri. Alle 9.30 di questa mattina è nato mio figlio Emanule. Mia moglie Marta è stata una donna incredibile, grandiosa...non ci sono aggettivi per descriverla. arto naturale e senza alcun intoppo. Inutile dirvi che è una giornata incredibile per noi, in sala parto credo di aver allagato il pavimento di lacrime. Una gioia infinita”.