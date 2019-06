L’assessore furioso davanti ai cassonetti delle marine: “Non si può buttare tutto per strada”

Paolo Foresio commenta lo spettacolo desolante di San Cataldo dove la pulizia delle case al mare ha creato notevoli accumuli di rifiuti e ingombranti.

Cassonetti strapieni per colpa di chi ripulisce e sistema la casa al mare. È furioso l’assessore Paolo Foresio di ritorno da una passeggiata a San Cataldo: “Le marine leccesi dovrebbero diventare - e prima o poi lo diventeranno - il fiore all’occhiello della nostra città. Dopo anni e anni di abbandono, purtroppo, è chiarissimo che sviluppando e facendo crescere le marine si creeranno occasioni di lavoro e sviluppo, su questo non ci sono dubbi. Ma attenzione, quel salto di qualità tanto desiderato è sicuramente alla nostra portata e con un lavoro serio si potrà fare. Ma quel salto di qualità il territorio lo farà quando lo faranno principalmente i cittadini che lo abitano. Possiamo criticare il capitolato, ed io sono il primo a farlo, da tempo, ma pulire ed ordinare le proprie case al mare e buttare tutto per strada è davvero inconcepibile, inaccettabile e mi fa incazzare come una bestia. Quale pensiero perverso può portare a simili comportamenti? Bisogna lavorare molto sul recupero di una civiltà essenziale ed indispensabile per pensare in grande e far capire a chi si rende protagonista di episodi del genere che è in netta, nettissima minoranza e non ci farà arretrare di un millimetro”.