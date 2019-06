Con l'auto finiscono contro un palo della luce: due giovani in ospedale

L’incidente è avvenuto nella notte sulla strada che collega San Cassiano a Surano.

Paura nella notte sulla provinciale 237, che collega San Cassiano a Surano. Due giovani, originari di Poggiardo, che si trovavano a bordo di un’Opel, dopo aver perso il controllo della vettura in circostanze ancora non chiarite, sono finiti contro un palo della luce.

È accaduto intorno alle 3. Sul posto, immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno soccorso i due giovani, un ragazzo e una ragazza, trasportandoli al vicino ospedale di Scorrano per degli accertamenti. Fortunatamente le loro condizioni non destano preoccupazione.