Rave party nelle campagne leccesi: forze dell'ordine sgomberano i partecipanti

Le operazioni di sgombero sono partite questa mattina dopo una notte di adunata a Torre Chianca.

Un rave party abusivo è stato organizzato nelle scorse ore nelle campagne leccesi, in un campagna situata nella marina di Torre Chianca: le segnalazioni immediate alle forze dell’ordine, dopo una serata con musica ad alto volume, hanno portato questa mattina carabinieri del comando provinciale, poliziotti della Questura di Lecce e agenti della sezione stradale ad entrare in azione per le operazioni di sgombero.