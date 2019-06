Giornata dell'Accoglienza: ospite il giornalista Sandro Ruotolo

Appuntamento ad Uggiano La Chiesa per parlare di pace e diritti. Nella serata anche il concerto di musica popolare con i piccoli tamburellisti uggianesi.

Il Comune di Uggiano La Chiesa, il progetto Sprar e il Gruppo Umana Solidarietà "G. Poletti" organizzano, per lunedì 24 giugno, la Giornata mondiale del Rifugiato e dell'Accoglienza, presso piazza Umberto I a Uggiano.

La manifestazione, alla sua terza edizione, prevede una serie di iniziative legate ai temi della pace e della fratellanza tra i popoli.

Alle 19.30 si aprirà la mostra "Attraverso - Con musica illustrata dentro, in fondo e oltre gli stereotipi" a cura de Lamantice.

Seguirà poi il dibattito su "Migranti e diritti umani", e alla presenza del Consiglio Comunale dei ragazzi, dialogheranno Salvatore Piconese, Sindaco di Uggiano la Chiesa, Andrea Pignataro, dirigente del GUS, Stefano Minerva, Presidente della Provincia, i direttori della Caritas di Otranto e di Lecce Don Maurizio Tarantino e Don Attilio Mesagne, e il giornalista Sandro Ruotolo. Durante la manifestazione sarà proiettato il video del giornalista Ruotolo: "Dentro i lager libici".

Alla fine ci sarà il concerto di musica popolare, con esordio assoluto, degli allievi (tra i 6 e i 10 anni) del laboratorio musicale del Comune di Uggiano La Chiesa: "I piccoli tamburellisti uggianesi", guidati dal maestro Massimo Panarese.