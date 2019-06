Con la fiamma ossidrica assaltano centro scommesse: colpo a Carmiano

Il furto nella notte ha permesso ai malviventi di assalire un centro scommesse e portare via due macchinette cambia soldi.

Colpo nella notte a Carmiano, dove alcuni ignoti, muniti di fiamma ossidrica, hanno assalito un centro scommesse, collocato in via Veglie.

I malviventi, dopo aver danneggiato le telecamere di videosorveglianza, hanno puntato le slot-machine, tentando di sradicarle e portarle via, senza riuscirci; invece, sono riusciti a strappare due macchinette cambia soldi e a scappare con esse e con un bottino in via di quantificazione.