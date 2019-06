Siringhe sulla spiaggia libera di Torre Chianca: allarme tra i bagnanti

A segnalare il pericolo il consigliere comunale Andrea Guido che sottolinea come, nella giornata di ieri, siano state due le punture da aghi di siringa.

Pericolo siringhe in un tratto di spiaggia libera a Torre Chianca di Lecce: è allarme tra i bagnanti. A raccogliere e rilanciare le segnalazioni è stato il consigliere comunale di opposizione, Andrea Guido, che, dal suo profilo Facebook, in un post, evidenzia come, nella sola giornata di ieri, siano già due i casi di punture da aghi di siringhe in un tratto del litorale della marina leccese.