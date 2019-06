"Mondo dentro": l'album che segna il ritorno dei Crifiu

Il disco, già uscito lo scorso 18 giugno nei negozi di dischi e digital stores, ha visto il lancio del singolo che vede la collaborazione dei Sud Sound System. Diversi gli ospiti dell’album.

S’intitola “Mondo Dentro” il nuovo album dei Crifiu, che segna il ritorno della band salentina, che unisce rock, pop, world music ed elettronica internazionale. Nel disco, uscito nei negozi e sui digital stores, lo scorso 18 giugno e prodotto da Dilinò, ci sono tredici brani, diversi ospiti e collaborazioni, a partire dai Sud Sound System passando allo scrittore Carlo Lucarelli, da Valerio Jovine dei 99 Posse al Canzoniere Grecanico Salentino.

Un disco attuale dove trovano casa incursioni rap e hip hop, sperimentazioni sonore ed effettistiche, flow ispirati e mai banali, tradizione mediterranea, ritmiche dell’Africa e sfumature di Cumbia sudamericana che disegnano l’identità riconoscibile dei Crifiu mantenendone sempre la freschezza e l’intuizione per affrescare nuovi orizzonti e cercare strade inesplorate. Per la produzione artistica i Crifiu sono stati affiancati da Arcangelo Kaba Cavazzuti (già musicista di Vasco Rossi e Biagio Antonacci ed ex produttore di Modena City Ramblers, Massimo Volume e tanti altri). Il disco sarà distribuito da Believe per il digitale e da Self per il supporto fisico.

Un album maturo, che seguendo un “filo di Arianna” racconta l’uscita dallo smarrimento per tornare alla luce e dentro cui ci sono tutti i temi più cari alla storia del gruppo. Nel disco la band raccoglie l’esperienza maturata in questi anni e i frutti dei precedenti lavori discografici e dei concerti in giro per l’Italia e l’Europa e si sintonizza sulla contemporaneità attraversando i tempi che mutano con il proprio stile, la propria dignità e identità, aprendosi alle novità più interessanti dei nostri giorni senza seguire l’estemporaneità delle mode e della “viralità” ad ogni costo.

In un tempo in cui si gioca al ribasso e all’immediato, i Crifiu concepiscono un album che sa parlare ai propri giorni, far danzare e riflettere, senza però confondersi e seguire passivamente le tendenze del momento. Una musicalità che arriva all’ascoltatore, canzoni che si fanno cantare e riprodurre dal primo ascolto ma sempre originali e di livello, in cui sono riconoscibili le coordinate sonore della band con chitarre, flauti, potenti groove, elettronica e ritmiche del mondo.