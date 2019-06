L’incidente nella serata di ieri in direzione Lecce.

Paura ieri sera sulla strada statale 613, in direzione Lecce, all’altezza cimitero, per via di uno scontro tra due mezzi: i conducenti delle vetture rimaste coinvolte fortunatamente non hanno riportato gravi conseguenze. Rallentamenti e disagi, invece, si sono registrati al traffico veicolare.