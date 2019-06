L'attore di Harry Potter e l'attaccante della Spal: strana coppia in vacanza a Porto Cesareo

Strana coppia sotto l'ombrellone a Porto cesareo: a gordersi il sole presso il lido "Le dune" David Bradley e Mirco Antonucci. Il primo celebre attore interprete di Argus Gazza nella serie di Harry Potter, il secondo attaccante della Spal. A svelare il singolare incontro in spiaggia proprio quest'ultimo che ha postato lo scatto sul suo profilo Instagram: "Il mio vicino di ombrellone: Sir David Bradley. È stata una bella chiacchierata tra cinema e calcio. thanks master" ha commentato la punta. I tifosi del Lecce e appassionati di calcio si chiedono se per l'attaccante si tratti solo di qualche giorno di vacanza nel Salento o se il calciatore sia vicino a passare nella squadra giallorossa.