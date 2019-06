Attacca la sua foto sulla patente del fratello: fermato e denunciato 48enne

L'uomo, fermato a Brindisi, è stato denunciato per uso di atto falso.



I carabinieri della stazione di Brindisi Centro al termine degli accertamenti, hanno deferito in stato di libertà un 48enne del luogo per uso di atto falso. L’uomo durante un controllo alla circolazione stradale è stato fermato a bordo della sua autovettura condotta da un amico originario di Ostuni. Entrambi sottoposti a perquisizione personale, il 48enne è stato trovato in possesso di una patente di guida falsa. Nello specifico il documento aveva la foto del 48enne ma con i dati anagrafici del proprio fratello.